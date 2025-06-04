В Подмосковье почти 25 тыс долгожителей получили поздравления к юбилею

В Московской области жители, достигшие возраста 80 лет, получают особые подарки от губернатора региона, приуроченные к их юбилейным годовщинам. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году почти 25 тыс. жителей Подмосковья, достигших почтенного возраста, отметили свои юбилеи. Мы неизменно проявляем уважение и внимание к каждому юбиляру, вручая памятные подарки от имени губернатора Московской области», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Юбилярам вручается Жостовский поднос — один из главных символов народного промысла Подмосковья. Долгожители, отметившие столетие дополнительно получают по 5 тыс. рублей. Кроме того, начиная с 90-летия, женщины получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины, отпраздновавшие 95-летний юбилей, и старше — шуйский плед.

Один из долгожителей региона — участник Великой Отечественной войны Виктор Иванович Дриго из Волоколамска, в марте этого года отпраздновал 100-летний юбилей. Виктор Иванович — участник боев на Западном фронте, кавалер государственных наград. После войны окончил ветеринарный техникум и ветеринарную академию, посвятив более 36 лет работе в сельском хозяйстве Подмосковья. В преддверии своего юбилея он был удостоен звания «Почетный гражданин Волоколамского округа».

Подарки вручают пенсионерам зарегистрированным и проживающим в Московской области. Подарок к юбилею доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный день.

Вся информация о юбилярах уже есть в социальной защите и дополнительных заявлений для получения подарка писать не надо. Однако, если пенсионер совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.