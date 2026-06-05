В Подмосковье почти 2 тыс педагогов обсудили углубленную математику

Методическая конференция по программе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон прошла 3 июня в Корпоративном университете развития образования в Подмосковье. В ней приняли участие более 330 учителей очно и свыше 1600 онлайн, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция была посвящена начальной углубленной подготовке по математике в специализированных классах. Директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КУРО Лариса Кудрова подвела итоги работы за прошедший учебный год и подчеркнула, что для успешной реализации проекта учителям необходимо пройти курсы повышения квалификации и в совершенстве владеть методикой преподавания.

Автор учебников «Учусь учиться» Людмила Петерсон отметила, что первым шагом для педагога должно стать глубокое понимание методики курса, а вторым — внедрение закона эффективного усвоения знаний П.Я. Гальперина. В институте системно-деятельностной педагогики разработана система методической поддержки, которая помогает реализовать эти задачи.

«Для молодого педагога участие в программе углубленной математики в начальных классах — это возможность получить новые знания, познакомиться с современными методиками преподавания и обменяться опытом с коллегами», — отметил учитель начальных классов школы №14 Красногорска Дмитрий Кроковный.

Он добавил, что развитие способностей учеников математических классов требует постоянного профессионального роста педагогов.

В рамках встречи наставники инновационной методической сети представили маршрутную карту ключевого содержания математики первого класса и разобрали практические кейсы. Педагоги института также продемонстрировали прием «Самопроверка», направленный на формирование у школьников навыков самоконтроля и осознанного освоения знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.