В Подмосковье планируют создать еще 12 судебных участков в 2025 г

В Мособлдуме в целом проголосовали за то, чтобы направить в Госдуму закинициативу о создании в Подмосковье еще 12 судебных участков, передает корреспондент РИАМО.

На заседании пояснили, что предложение обусловлено ростом населения в области. Вместе с этим увеличилась и нагрузка на судебные участки. Было предложено дополнительно ввести еще 12 судебных участков в округах с высокой численностью жителей, а именно в Видном, Домодедове, Истре, Красногорске, Можайском, Пушкинском, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Раменском, Шатуре и Щелкове.

Общее количество судебных участков и число должностей мировых судей в Подмосковье с учетом необходимого количества составит 374.

В ходе заседании напомнили, что в конце 2020 года Федеральным законом для региона определено 362 должности мировых судей и столько же судебных участков. Такое количество установлено из расчета численности населения — от 15 до 23 тыс. человек на один судебный участок. Всего же в регионе в 2020 году проживало около 7,7 млн человек.

Открытие 12 дополнительных судебных участков мировых судей в Московской области предполагается в 2025 году.