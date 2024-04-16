В Подмосковье планируют построить 13 ФАПов на сумму более 850 млн рублей
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В Московской области реализуется проект «Эффективный ФАП», обеспечивающий доступность медицинских услуг для жителей отдаленных территорий прямо у дома. Жители могут пройти в ФАПе первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства, телемедицинские консультации с врачами поликлиник. По данным Минздрава области, до конца года к программе присоединятся еще около 80 медучреждений — это будет уже 400 ФАПов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В Подмосковье развивается система оказания медпомощи в сельской местности. ФАПы становятся более многопрофильными: помимо стандартного осмотра фельдшером, наши жители могут получить целый спектр медицинских услуг, не посещая поликлинику», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он также добавил, что повышение доступности медицинской помощи на селе является важной частью нацпроекта «Здравоохранение».
«Сельская медицина должна быть организована на достойном уровне: функциональные модульные здания, хорошее оснащение, профессиональные кадры. В этом году в Московской области запланировано строительство 13 ФАПов, на эти цели предусмотрено более 850 млн рублей», — сказал парламентарий.
В 2024 году будут возведены ФАПы:
- в деревне Ботово, Волоколамского округа;
- в мкр. Берёзки, поселок Жуково округа Солнечногорск;
- в селе Спасс Волоколамского округа;
- в деревне Дор округа Шаховская;
- в деревне Дубранивка округа Шаховская;
- в селе Ивашково округа Шаховская;
- в деревне Назарьево округа Павловский Посад;
- в поселке Пустоши округа Шатура;
- в поселке Дубки Одинцовского округа;
- в деревне Мисирево округа Клин;
- в деревне Поповская округа Егорьевск;
- в деревне Колычево округа Егорьевск;
- в селе Лелечи округа Егорьевск.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.