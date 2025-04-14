В Подмосковье планируется ввести в сельхозоборот около 9 тыс га залежных земель

В нынешнем году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тыс. га, которые находились в залежном состоянии более 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Культуртехническая мелиорация — комплекс мероприятий, направленных на расчистку залежных земель от древесной, травянистой растительности, пней, камней и прочего в целях повышения плодородия почв и вовлечения земельных участков в сельскохозяйственный оборот.

«Земля — ценный ресурс для роста объема производства продукции растениеводства и животноводства. Основной задачей для нас остается ее рациональное использование и увеличение посевных площадей. В этом году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тыс. га, которые находились в залежном состоянии более 5 лет. Для аграриев предусмотрена субсидия на проведение работ — в этом году под эти цели в общей сложности задействовано более 345 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Среди региональных компаний крупнейшие проекты культуртехнической мелиорации в этом году реализуют ООО «Русмилк» в Луховицах — к вводу запланировано 1,6 тыс. га, ООО «Агроинтех» в Можайске — 1 тыс. га, ООО «Шаховская Нива» — 800 га, ООО «Ферма Журавли» в Рузском — около 730 га. К работам планируется приступить при стабилизации погодных условий.

Направить средства субсидии сельхозтоваропроизводители могут на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и прочего, также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы, кроме этого, на разработку проектно-сметной документации для проведения культуртехнических мероприятий. Подробнее о начале приема заявлений, требованиях к получателю и пакете необходимых документов можно узнать на интерактивном сервисе «Календарь мер поддержки» в разделе «Земля».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.