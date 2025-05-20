В Подмосковье планируется открыть 10 детских садов и 17 школ в этом году

В Московской области реализуется госпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В частности, деньги выделяются на строительство новых школ и детских садов. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в 2025 году на строительство объектов дошкольного образования в раках госпрограммы предусмотрено более 5,9 млрд рублей, на строительство школ — свыше 28,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этом году мы планируем в рамках госпрограммы ввести в эксплуатацию 10 детских садов и 17 школ. Также, у нас строятся объекты образования и за счет инвесторов. Сегодня в рамках рабочей поездки в Реутов вместе с главой Филиппом Науменко как раз проинспектировали строительство новой школы и детского сада, которые планируется открыть в 2026 году и передать в муниципальное пользование городу», — рассказал Игорь Брынцалов.

Парламентарий отметил, что в Реутове на улице Комсомольская ведется строительство нового ЖК на 1 509 квартир. Поэтому строительство нового детского сада и школы — необходимость.

«После того, как дома начнут заселяться, значительно возрастёт спрос на детский сад и школу. Наша задача в таких вопросах идти на опережение. Поэтому уже сейчас инвестор начал строительство двух объектов образования. Капсулу в основание строительства детского сада заложили еще в декабре 2024 года. Строить начали в январе этого года. На сегодняшний день объект готов на 8%, работы ведутся согласно графику», — отметил Брынцалов.

Детский сад рассчитан на 180 мест для детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день выполнена отрывка котлована, бетонная подготовка и идут работы по армированию фундаментной плиты здания. Такая же строительная готовность и у нового корпуса школы № 4.

«Строительство школы началось в феврале этого года. Она рассчитана на 750 мест. Общая площадь нового корпуса составит порядка 10 тыс. кв. метров. Это будет 4-этажное здание. Внутри, помимо современных учебных кабинетов, появятся просторные спортивный и актовый залы», — рассказал Филипп Науменко.

Как отметил подрядчик, территория будет компактно и грамотно зонирована. Девелопер установит площадки для игр и занятий спортом, а также озеленит территорию.

«Будем следить и дальше, чтобы пожелания жителей учитывались, и все было сдано в заявленный срок», — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.