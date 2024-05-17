В Подмосковье перевозчиков стройотходов оштрафовали на 3,5 млн рублей

Весенне-летний период — время, когда строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Чтобы вывезти отходы, частные и юридические лица должны оформлять специальные талоны ОССиГ. В противном случае, дорожные камеры зафиксируют госномер транспортного средства, владелец которого не получил разрешающий документ, и выпишут штраф по упрощенной системе. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

В первой половине мая камеры выявили 48 нарушителей, которые теперь пополнят бюджет на сумму свыше 3,5 млн рублей. Большая часть перевозчиков была замечена на дорогах Клина, включая трассу М-10 «Россия», район поселка Кирилловка и 89-й км Ленинградского шоссе. В упрощенном формате на сумму 2 млн 385 тыс. рублей было выписано 25 штрафов большегрузным автомобилям.

Инспекторы ГУСТ МО обратили внимание на то, что проще и дешевле получить талон на перевозку ОССиГ на региональном портале государственных услуг. Необходимо предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме отходов сноса, грунта и строительных материалов. Заполнение анкеты займет не более 10 минут, но поможет избежать значительных штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Можно попасться не только в объектив камеры, но и лично инспекторам ГУСТ МО: сотрудники ведомства регулярно проводят экологические рейды совместно с коллегами из министерства экологии, МВД и ГУРБ, проверяя наличие необходимых документов.

Например, на этой неделе специалисты предотвратили незаконный сброс 290 куб. метров строительного мусора в Красногорске и Раменском округе.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.