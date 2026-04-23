В Подмосковье переработали 14,6 тыс тонн пластика за I квартал

Комплексы по переработке отходов Московской области за первые три месяца 2026 года подготовили к вторичной переработке 14,6 тыс. тонн пластика. Отсортированное сырье направили на профильные предприятия для дальнейшей обработки, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На предприятиях сырье проходит контроль качества и многоступенчатую подготовку: автоматическую и ручную сортировку по цвету и типу полимера, удаление крышек, этикеток и металлических включений, дробление, горячую мойку, флотацию и сушку. В результате получают чистые ПЭТ-хлопья — готовое вторичное сырье для промышленности.

ПЭТ-хлопья можно перерабатывать многократно без существенной потери свойств. Использованная пластиковая бутылка способна возвращаться в производство несколько раз.

Вторичные материалы из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия. Переработанный пластик применяют в автомобилестроении для изготовления шумоизоляции, багажных полок и ковриков, в производстве геотекстиля для дорожного и ландшафтного строительства, а также при выпуске новой упаковки и бытовых изделий.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.