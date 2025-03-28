В Подмосковье перенесли сроки весенней охоты
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Охотиться на птицу можно:
- в южной части Московской области — с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней
- в северной части Московской области — со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней.
В указанные сроки охота осуществляется:
- на селезней уток — из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком;
- на гусей и казарок — из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком;
- на самцов глухарей на току с подхода;
- на токующих самцов тетеревов из укрытия;
- на вальдшнепов на вечерней тяге.
Осуществление охоты с нарушением установленного Правилами охоты срока охоты, способа охоты, с применением недопустимых орудий охоты является административным правонарушением, административная ответственность за которое предусмотрена в виде лишения права осуществлять охоту сроком от 1 года до 2 лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.