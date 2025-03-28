В Подмосковье перенесли сроки весенней охоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Охотиться на птицу можно:

в южной части Московской области — с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней

в северной части Московской области — со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней.

В указанные сроки охота осуществляется:

на селезней уток — из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком;

на гусей и казарок — из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком;

на самцов глухарей на току с подхода;

на токующих самцов тетеревов из укрытия;

на вальдшнепов на вечерней тяге.

Осуществление охоты с нарушением установленного Правилами охоты срока охоты, способа охоты, с применением недопустимых орудий охоты является административным правонарушением, административная ответственность за которое предусмотрена в виде лишения права осуществлять охоту сроком от 1 года до 2 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.