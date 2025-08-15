В Подмосковье перелетные птицы готовятся к отлету

Несмотря на относительно теплый август и благоприятные прогнозы синоптиков на сентябрь, подмосковные бердвотчеры сообщают о предотлетных скоплениях птиц. Пернатые сбиваются в стаи и усиленно питаются перед началом миграции, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Традиционно одними из первых Подмосковье покидают черные стрижи. Несмотря на то, что на природных территориях еще достаточно корма, большинство из них покинет регион уже к концу августа. Вслед за ними в путь отправляются кукушки, речные крачки, соловьи, славки и камышевки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сезон отлета продлится до конца осени. Последними Подмосковье покидают птицы, которые могут переходить с животных кормов на растительные: зяблики, вальдшнепы, дрозды-рябинники и водоплавающие птицы. Между тем, глобальное потепление вносит свои коррективы в «расписание полетов» Так в Подмосковье уже несколько лет наблюдается массовый отказ водоплавающих птиц от миграции. Тенденция связана с повышением среднезимних температур, плохим замерзанием водоемов и пополнением кормовой базы людьми, которые подкармливают птиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.