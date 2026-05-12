В Подмосковье оцифровали услугу для земель у памятников

Жители Московской области теперь могут онлайн получить решение об установлении или изменении вида разрешенного использования участков в зонах культурного наследия. Новая услуга заработала на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг появилась услуга «Выдача решения об определении, изменении вида разрешенного использования участков в границах памятников». Она предназначена для собственников земель, расположенных на территориях объектов культурного наследия.

«Перевод востребованных услуг в цифровой формат является одной из важных задач. Теперь владельцам земельных участков у памятников и зон культурного наследия не нужно тратить время на визиты в ведомства: все можно сделать онлайн, быстро и удобно. Это особенно актуально для тех, кто хочет оперативно решать вопросы использования своей земли», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга размещена в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Природа и культурное наследие». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Решение направят в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.