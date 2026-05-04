В Подмосковье оценят численность краснокнижной гадюки

Исследования по оценке состояния и численности обыкновенной гадюки пройдут в Московской области в рамках работ по охране животного мира. Специалисты определят, требуются ли дополнительные меры по сохранению или восстановлению популяции редкого вида, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу Московской области под 3 категорией как редкий вид. Она распространена по территории региона спорадически и чаще встречается в северной части Подмосковья.

Исследования позволят оценить текущее состояние популяции и ее численность, что необходимо для принятия решений о возможных мерах по сохранению или восстановлению вида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.