Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 20:41

В Подмосковье оценили ход строительства карт для временного размещения отходов

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко с рабочим визитом посетил комплекс по переработке отходов «Север», расположенный на территории Сергиево Посадского городского округа, где оценил ход строительных работ карт для временного размещения неперерабатываемых отходов после сортировки. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Карта на КПО — это площадка для временного размещения неперерабатываемых отходов (хвостов) после сортировки.

Как устроены карты?

изолирующий слой — отходы отделены от контакта с грунтом с помощью геомембраны в виде герметичной чаши или других защитных технологий;

дренажная система — по внутреннему периметру карт располагаются водоотводные канавы, которые собирают поверхностные воды и направляют на очистные сооружения;

система организации поверхностного стока — на картах предусматриваются ложбины для стоков с их поверхности.

Игорь Даниленко посетил карту № 6Б, строительство которой планируется завершить в срок до 1 сентября.

В рамках развития комплекса ведется проектирование перспективных карт № 7, 8, 9 и 10 для последующего временного размещения неперерабатываемых отходов после сортировки.

В завершении состоялось награждение сотрудников комплекса за профессиональные достижения и добросовестный труд благодарностями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

