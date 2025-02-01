В Подмосковье отремонтировали остановки в семи округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в семи округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники провели ремонт остановок, расположенных в городах: на ул. Профсоюзной в Егорьевске, ул. Мира в Мытищах, Новоегорьевском шоссе в Котельниках.

Также работы провели в малых населённых пунктах, где привели в нормативное состояние остановочные павильоны на дорогах в деревне Ситники г. о. Клин, в селе Лямцино г. о. Домодедово, ул. Красной Горке в посёлке Колюбакино Рузского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.