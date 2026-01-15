В Подмосковье отметили День зимующих птиц 15 января

Жители Подмосковья 15 января присоединились к Всероссийскому Дню зимующих птиц, который отмечается с 2003 года в день рождения писателя-натуралиста Евгения Носова, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье сложилась традиция подкармливать зимующих птиц, наблюдать за ними и участвовать в экологических акциях. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в регионе активно работают орнитологи, бердвотчеры и любители природы. Они проводят наблюдения как самостоятельно, так и в рамках всероссийских проектов, таких как «Российская зима» и «Серая шейка».

Министр выразил благодарность всем участникам за их вклад в изучение и сохранение пернатых. По его словам, число любителей природы в регионе постоянно увеличивается.

В настоящее время продолжается учет зимующих птиц в рамках проекта «Российская зима 2025-2026». Уже зафиксировано более 130 видов птиц, обитающих в Подмосковье зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.