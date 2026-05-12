В Подмосковье отметили день здоровья растений

Международный день охраны здоровья растений отмечается 12 мая. В Подмосковье ведется постоянный мониторинг редких видов флоры и работа по сохранению биоразнообразия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Международный день охраны здоровья растений учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году. Его цель — напомнить о значении растений для устойчивого развития и экологического благополучия.

В третье издание Красной книги Московской области включены 206 видов сосудистых растений — это около десятой части всей флоры региона. Специалисты ведомства на постоянной основе проводят мониторинг состояния редких видов.

В последние годы для 36 видов категория редкости была изменена в сторону улучшения. Из нулевой категории, куда относят вероятно исчезнувшие виды, переведены вновь обнаруженные в регионе береза карликовая и камнеломка болотная. Увеличилась численность сальвинии плавающей, каулинии малой, дремлика болотного, морошки и пальчатокоренника балтийского. По оценке специалистов, это свидетельствует об улучшении условий произрастания.

В министерстве подчеркивают, что сохранение видового разнообразия требует системной работы и внимательного отношения к природе. В День здоровья растений жителям напоминают о необходимости бережного отношения к редким видам и природным территориям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.