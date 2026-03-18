В Подмосковье отметили день воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, напоминает пресс-служба партии "Единая Россия".

Этому историческому событию предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовало за воссоединение с Россией. Как подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, это дата, которая разделила новейшую историю России на «до» и «после».

«Двенадцать лет назад крымчане отказались предавать историю, забывать родной русский язык и отдавать будущее в руки тех, кто сеял вражду. Они приняли единственно верное для себя решение – навсегда связать судьбу с Россией. Мы без колебаний поддержали их выбор и на весь мир твёрдо сказали: «Своих не бросаем». Возвращение полуострова в родную гавань стало тектоническим сдвигом: мы сломали навязанные извне сценарии и начали строить будущее по своим правилам. Именно тогда закончилась эпоха геополитических уступок и началась эра безусловного российского суверенитета. Крымская весна стала той самой точкой, в которой вновь закалился наш характер. Характер народа-победителя», — сказал Игорь Брынцалов.

Каждый март праздничные мероприятия ко Дню крымской весны объединяют всю страну — от Калининграда до Камчатки. Московская область традиционно становится одной из самых активных площадок: здесь «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют лекции, акции, флешмобы и встречи с ветеранами, собирая тысячи жителей.

Молодогвардейцы Московской области приняли участие в масштабном шествии на ВДНХ. Колонна с флагами России, Крыма и Севастополя завершилась яркой акцией: активисты выстроились в карту полуострова с надписью «Навсегда», развернув огромные полотнища триколора как символ единства регионов России.

В Можайске прошла встреча с клубом «Активное долголетие», посвященная значению присоединения Крыма для полуострова и всей России.

«Крымская земля уникальная. Это не только место отдыха, промышленного производства, сельского хозяйства, но и очень важный стратегический участок побережья Черного моря. Крым был, есть и будет частью единого целого Великой России», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В Балашихе в знак солидарности с историческим выбором жителей полуострова развернули государственный флаг размером 20 на 10 метров.

В Серебряных Прудах прошёл масштабный флешмоб «Крым с Россией навсегда!». Волонтёры раздавали жителям ленточки-триколор и рассказывали об истории праздника.

«Сегодня мы мысленно обнимаем всех крымчан и севастопольцев, благодарим их и желаем мира и процветания», — сказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Анастасия Смелкова.

Напомним, что Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ, а жители этих регионов - гражданами России.