В Подмосковье отметили День российского студенчества

25 января праздничная атмосфера охватила всю Московскую область, собрав тысячи учащихся. День российского студенчества, известный также как Татьянин день, в этот раз отмечали не только в вузах, но и на открытых площадках — катках, в парках, концертных залах и молодежных центрах. Каждый муниципалитет подготовил свою программу, сочетая торжественные события, интеллектуальные игры, спортивные турниры и развлекательные активности.

Праздник прошел ярко и масштабно, подарив студентам массу впечатлений и напомнив, что студенческие годы — это не только учеба, но и безграничные возможности для творчества, развития и активного отдыха.

«Студенчество Подмосковья — это особая гордость и стратегический ресурс нашего региона. Мы видим в молодежи не просто учащихся, а уже состоявшихся лидеров, которые достойно представляют область на самых престижных федеральных площадках — от побед на „Российской студенческой весне“ до ярких выступлений на „Тавриде“. Но для нас еще важнее, что они — авторы реальных, полезных проектов, побеждающих в грантовых конкурсах и развивающих наши города. Это волонтеры, чья работа — истинный пример патриотизма в действии: от тихой, но столь важной адресной помощи до масштабных акций по самым разным направлениям. Мы искренне радуемся их успехам и гордимся их гражданской зрелостью. В рамках празднования Дня студента в Подмосковье прошло более 110 мероприятий, в которых приняли участие более 4 тысяч молодых ребят», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Особенно зрелищной стала областная акция «Зачетный парк», одновременно прошедшая во многих муниципальных образованиях. В Коломне, в Парке Мира, собрались сотни участников. Помимо массового катания на коньках и турнира по лазертагу, здесь прошла церемония награждения лучших студентов, преподавателей и сотрудников вузов и колледжей, а завершился день энергичным концертом.

Похожая праздничная обстановка царила и в Сергиевом Посаде, в парке «Скитские пруды». Студентов ждали стендап-выступления «Под крышей», игры с призами, песни под гитару у самовара и, конечно, флешмоб с дискотекой на льду. Это событие привлекло более 500 человек.

Для поклонников зимней активности настоящим подарком стали масштабные ледовые дискотеки. В Лобне на главном катке Центрального парка состоялась программа «Полярное Сияние: движение без границ». Под зажигательные сеты диджея сотни молодых людей кружились на коньках, а обладатели студенческих билетов получили скидку на прокат инвентаря. Не менее впечатляющей была дискотека на коньках «Студ.net» в Балашихе. На двух площадках — стадионе «Криогенмаш» и катке в Пестовском парке — участников ждали не только музыка и танцы, но и мастер-классы от фигуристов и хоккеистов, творческие конкурсы, спортивные эстафеты и угощения. А в Клину, в Ледовом дворце им. Харламова, в этот день для всех студентов и девушек по имени Татьяна вход на каток был бесплатным.

Интеллектуальная сторона праздника также была представлена ярко. В Мытищах успешно прошел студенческий квест «СТUD//Зачет`2026». Команды проходили тематические станции, имитирующие учебные будни: решали нестандартные задачи, действовали в условиях цейтнота и преодолевали типичные студенческие трудности. А в Люберцах, в Музейно-выставочном комплексе, развернулась настоящая битва умов — командная квиз-игра «Все обо всем» в несколько раундов, которая проверила эрудицию и сообразительность участников.

По традиции важной частью праздника стало чествование лучших студентов. В Егорьевске, во Дворце культуры им. Конина, состоялось торжественное мероприятие с участием руководства округа. Награды получили студенты, отличившиеся в учебе, научной и общественной деятельности.

Молодежь в Бронницах объединил форум «Твой маршрут к успеху». Его программа включала профориентационную площадку «Твой ход» от «Автомобильно-дорожного колледжа», тренинги на командообразование «Полный коннект», встречи по кибербезопасности «Территория закона» и консультации по грантам «Твой шаг к успеху».

Молодогвардейцы Подмосковья также отметили День студента, организовав для молодежи полезные и интересные мероприятия. Центральным событием стала креативная сессия «Студенчество Подмосковья: Территория возможностей» в Межрегиональном центре компетенций — Техникуме имени С. П. Королева, где более 60 лидеров со всего региона обсудили актуальные темы и планы на будущее. Также активисты провели интеллектуальные квизы в Химках, Домодедово, Дмитровском округе и Щелкове — студенты могли пообщаться и проверить знания в неформальной атмосфере. А для спортивных команд молодогвардейцы устроили волейбольные матчи в Реутове и Подольске, а в Орехово-Зуеве студенты сделали утреннюю зарядку вместе с чемпионом мира по боксу Романом Андреевым.

Отдельным важным событием для студенческого сообщества стал старт 6-го сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках него по всей стране прошли праздничные мероприятия, ключевой темой которых стало культурное многообразие. Это символично перекликается с тем, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Все мероприятия состоялись в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.