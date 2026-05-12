В Подмосковье отметили День экологического образования 12 мая

День экологического образования отметили 12 мая в России, в том числе в Подмосковье. В регионе действует профильный областной закон и ежегодно проходят сотни просветительских акций, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Праздник учрежден в 1991 году и призван напомнить о важности экологического просвещения и формирования ответственного отношения к природе. Московская область считается одним из лидеров по распространению экологических знаний.

В 2024 году в регионе приняли закон «Об экологическом образовании», одним из инициаторов его разработки выступило Минэкологии Подмосковья. Педагоги последовательно включают экологические мероприятия в образовательные программы школ и других учебных заведений.

По данным ведомства, системная работа дает результат. В 2025 году министерство организовало или поддержало около 200 мероприятий, в которых приняли участие 270 тысяч человек. Около 128 тысяч школьников из Подмосковья присоединились к Всероссийской онлайн-олимпиаде по окружающему миру и экологии. Регион также вошел в топ-3 по числу участников Всероссийского экологического диктанта и ежегодного конкурса экологической грамотности «Зеленый зачет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.