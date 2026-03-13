В Подмосковье открываются социально значимые объекты

Пятилетняя программа партии в Подмосковье выполнена более чем на 90%. Новые социальные объекты открываются в регионе практически каждую неделю, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Так, в Балашихе в микрорайоне Авиаторов открылось новое пожарное депо. Оно позволит сократить время прибытия огнеборцев к месту вызова.

«Это уже второе пожарное депо в Балашихе, построенное по Народной программе „Единой России“. Город динамично развивается, как и весь регион. Чем больше прирост населения, тем больший резерв на случай экстренных ситуаций у нас должен быть. Особая благодарность строителям за качественную работу и личному составу гарнизона, который всегда действует на высочайшем профессиональном уровне», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

Еще один приоритет Народной программы — модернизация образовательной инфраструктуры. В 2026 году планируется построить 20 школ и 26 детских садов, капитально отремонтировать 48 школ и 38 дошкольных учреждений.

В поселке Новоклемово в Серебряных Прудах после капремонта открывается детский сад «Осетренок», который теперь располагается в одном здании со школой. Строительные работы здесь начались в ноябре 2025 года. Здесь заменили инженерные коммуникации, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также электропроводку. Групповые комнаты и спальни получили не просто свежий ремонт, а продуманный современный дизайн.

Новый ремонт оценила многодетная мама воспитанников детского сада Наталья Ратанова.

«Двое моих детей уже закончили школу, трое еще ходят в детский сад. Я очень рада, что нам сделали такой детский сад, и мы остались в своем поселке. У нас замечательный музыкальный зал, уютная спальня, хорошая игровая», — рассказала Наталья.

А в Ленинском округе открылся детский сад «Звездный-2». Он стал уже шестым на территории ЖК «Пригород Лесное». В здании предусмотрено 10 групп для детей разных возрастов — от самых маленьких воспитанников до будущих первоклассников. Две группы имеют логопедическую направленность.

В учреждении оборудованы мультстудия и интерактивная песочница. На уличной территории обустроены 10 прогулочных площадок верандами и спортплощадкой.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Роман Терюшков, который побывал на открытии нового сада, отметил высокие темпы выполнения Народной программы в части социальной инфраструктуры.

«В ЖК „Пригород Лесное“ уже построены шесть детских садов и поликлиника на 1 тысячу посещений в смену. Еще шесть детских садов закроют потребности жителей с учетом планового заселения. Новоселы получат полноценную среду: социальные объекты, благоустройство, высокий уровень жизни», — сказал депутат.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, включает порядка 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных Президентом. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона россиян по всей стране, из них около 780 тысяч предложений направили жители Подмосковья.

В частности, за последние пять лет в Подмосковье проведен капремонт 342 школ и детских садов. В 2026 году планируется обновить еще почти 100 учреждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.