В Подмосковье открылся новый магазин OBI уменьшенного формата

Магазин представляет новый уменьшенный формат: компактная торговая площадка с удобной транспортной доступностью. Ассортимент товаров, включая сезонные позиции, объединяет около 21 500 артикулов. Здесь представлено все самое необходимое для ремонта, обустройства дома, декора, а также для дачи и садовых работ. Новый магазин удобен как для местных жителей, так и для дачников, проезжающих по Каширскому шоссе.

В день открытия около 6 000 посетителей познакомились с новым форматом магазинов OBI. Покупатели с легкостью смогли найти все необходимое для дома, ремонта, дачи и сада. Часть ассортимента можно приобрести непосредственно в магазине, другие товары — заказать онлайн самовывозом или с доставкой на дом или на дачу.

Площадь торгового зала магазина составляет 3 700 кв. метров, еще 800 кв. метров занимает сезонная торговая площадь шатра. Открытие данного магазина поспособствовало появлению 60 новых рабочих мест. Всего в регионе 6 магазинов для дома и ремонта OBI.

Магазин расположен по адресу: г. Ступино, переулок Металлургов, д. 4. Режим работы: с 8:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.