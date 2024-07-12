В Подмосковье открылся мобитрак с продукцией от местных производителей

В Красногорске открылась вторая точка для реализации продукции от местных производителей — мобитрак «Фермерский островок». Товары, представленные на прилавках, имеют сертификаты качества и необходимые сопроводительные документы, кроме того, выращены и изготовлены в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Этот проект направлен на содействие продвижению фермерской продукции и повышению ее доступности для жителей. Так сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Проект реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с АО «Корпорация «МСП».

В ведомстве рассказали, что прием заявок на поставку продукции в «Фермерский островок» от региональных аграриев проходит через цифровую платформу МСП. Необходимо авторизоваться, выбрать сервис «Производственная кооперация и сбыт» и в нем раздел «Принять участие в проекте «Фермерский островок», в поле субъекта РФ — указать Московская область. Затем выбрать необходимую потребность и нажать кнопку «Отправить КП». В случае отсутствия потребностей на предлагаемую продукцию нажать на кнопку «Не нашли походящие потребности? Предложите свою продукцию, оставив заявку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.