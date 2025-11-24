В Подмосковье открылся инновационный научно-исследовательский центр

Фирма «Август», ведущий российский разработчик и производитель средств защиты растений, ввела в эксплуатацию собственный научно-исследовательский центр в подмосковном наукограде Черноголовка. Общий объем инвестиций в строительство, оснащение и запуск комплекса составил более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Новый центр «Августа» является крупнейшим в России частным многопрофильным НИОКР - центром, обеспечивающим полный цикл исследований – от экспериментов на молекулярном уровне до выпуска опытных партий продуктов. Его создание знаменует собой значительный шаг в развитии технологического суверенитета и импортозамещения в агропромышленном комплексе страны.

НИЦ расположен на территории 6,9 га. Площадь основного здания составляет 25 тыс. кв. метров, где разместились административный блок и современнейшие лаборатории химического и биологического кластеров. Ключевым объектом центра стал уникальный комплекс искусственного климата «Биотрон» площадью 4 тыс. кв. метров, не имеющий аналогов в России по масштабу и технологическим возможностям.

В ведомстве сообщили, что одним из ключевых направлений исследовательской программы НИЦ является синтез новых и импортозамещение существующих действующих веществ, разработка химических и биологических препаратов нового поколения, глубокая переработка сельхозпродукции, применение биотехнологий в селекции для создания новых сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Для выполнения масштабных исследовательских работ планируется сформировать штат из около 500 сотрудников, 300 из которых — ученые и исследователи. С 2023 года компания реализует программу целевой подготовки кадров совместно с ведущими вузами страны: СПбГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева и РТУ МИРЭА. Особое внимание уделено экологической безопасности. Центр оснащен локальной системой очистки поверхностных стоков и специализированными резервуарами из нержавеющей стали для временного хранения лабораторных отходов, которые впоследствии утилизируются лицензированными предприятиями.

Для привлечения высококвалифицированных специалистов «Август» создает комфортную среду для жизни их семей. В рамках инвестиционного проекта в Черноголовке уже построена и успешно функционирует Новая Черноголовская школа, входящая в тройку лучших частных школ Подмосковья. Также в течение года после получения необходимых разрешений компания планирует начать строительство двух корпусов благоустроенных общежитий квартирного типа.

Ввод в эксплуатацию НИЦ «Августа» открывает новую страницу в истории российской агронауки, создавая мощный исследовательский хаб для разработки инновационных решений в интересах отечественного АПК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.