В Подмосковье открылись новые кластеры ФП «Профессионалитет»

2 сентября, в День знаний, в Московской области начали работу семь новых кластеров Федерального проекта «Профессионалитет». Учебные заведения открыли свои двери для 12 тысяч студентов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году по всей стране, направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей экономики. В этом году количество кластеров в Подмосковье увеличилось до 14. К уже существующим добавились еще семь новых — в Щелковском колледже, Мытищинском колледже, Орехово-Зуевском техникуме, Ногинском колледже, Можайском техникуме, Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина и колледже «Подмосковье».

Обучение в этих кластерах проводится по важнейшим отраслям экономики: машиностроение, авиастроение, сельское хозяйство, металлургия, радиоэлектроника, педагогика, туризм и сфера услуг, топливо и энергетика, средства массовой информации и коммуникационные технологии, а также правоохранительная сфера и управление.

Студентов ожидает быстрый путь в профессию: программы ориентированы на практическое обучение, с меньшим количеством теории. Также предусмотрено целевое обучение, дополнительные стипендии и зарплаты от работодателей, а выпускникам гарантируется трудоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.