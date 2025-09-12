В Подмосковье открылись избирательные участки на муниципальных выборах

В Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного. В Луховицах пройдут довыборы на одно вакантное место, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Всего в Подмосковье работают 593 участковые избирательные комиссии (УИК). В этом году муниципальные выборы затрагивают более миллиона человек — треть от общего числа избирателей региона.

Из 517 кандидатов 196 выдвинула «Единая Россия», все они успешно прошли регистрацию. При этом 16 из них являются ветеранами специальной военной операции. В частности, в Дмитровском округе пять из 25 кандидатов от партии являются участниками СВО.

«Сегодня, 12 сентября, начались выборы, которые станут важным этапом обновления Совета депутатов Дмитровского муниципального округа. Ведь именно Совет определяет будущее нашего округа, влияет на качество жизни горожан и уровень развития территории», — отметила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина.

Как указал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин, открытие избирательных участков — важное событие в жизни подмосковного региона.

«Такой формат, продленный на три дня — 12, 13 и 14 сентября, — это современный, удобный и гибкий механизм, который позволяет максимальному числу избирателей реализовать свое конституционное право, приняв участие в формировании местной власти», — добавил парламентарий.

Наблюдатель на УИК N°3138 во Фрязино Эвелина Звездова впервые выступила в этой роли на выборах, поделившись своими впечатлениями от процесса народного волеизъявления.

«Сегодня мой первый опыт в роли наблюдателя на избирательном участке, и атмосфера здесь царит совершенно спокойная. Очереди отсутствуют, процесс голосования проходит гладко и быстро. Все сотрудники участка вежливы и внимательны, отвечают на любые возникающие вопросы. Нарушений пока не зафиксировано, выборная кампания идет своим чередом. Надеюсь, такая положительная динамика сохранится до конца дня», — рассказала она.

Напомним, в Избирательной комиссии Московской области традиционно работает «Служба заботы», сотрудники которой помогают избирателям получить справочную информацию о проведении выборов. Связаться с ними можно по бесплатному многоканальному номеру Мособлизбиркома — 8 (800) 550-97-44.

На проходящих выборах работают около 600 наблюдателей от «Единой России» — как минимум один наблюдатель, представляющий выдвинутого от партии кандидата, присутствует на каждой УИК.

Отдать свой голос за кандидатов можно как очно, придя на избирательный участок, так и в электронной форме с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается Избирательная комиссия», — рассказал губернатор.