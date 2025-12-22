В Подмосковье открылись 170 официальных елочных базаров к Новому году

В Московской области начали работу более 170 официальных елочных базаров, где жители могут приобрести легальные новогодние деревья и атрибутику, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье в этом году открылись свыше 170 официальных точек продажи новогодних елей и сосен. Елочные базары работают во всех городских округах региона. Для удобства покупателей создана интерактивная карта, с помощью которой можно выбрать ближайший базар и ознакомиться с ассортиментом.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин напомнил, что самовольная вырубка деревьев запрещена и влечет серьезные штрафы. Для граждан штраф составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. В случае значительного ущерба предусмотрена уголовная ответственность, включая лишение свободы до 7 лет и штрафы до 500 тыс. рублей.

С 14 декабря в Дмитровском и Ульянинском лесных питомниках стартует акция «Ель домой – всей семьей!», где можно самостоятельно выбрать и срубить дерево легально. Стоимость начинается от 1 тыс. рублей, предусмотрены льготы для многодетных семей и участников СВО. На елочных базарах также продается лапник по 80–100 рублей за штуку. Владимир Шапкин призвал жителей приобретать деревья только в официальных местах, чтобы сохранить леса региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.