В Подмосковье открыли «Заполнить черновик» записи в первый класс онлайн

Сервис «Заполнить черновик» появился в услуге «Запись в школу» на портале госуслуг Московской области. Родители будущих первоклассников могут заранее внести данные и в день старта приемной кампании отправить готовое заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая функция позволяет заранее заполнить онлайн-форму с данными ребенка и сохранить ее в личном кабинете регионального портала. В день начала записи достаточно открыть черновик и отправить заявление. Редактировать сохраненные данные можно в любое время до подачи заявки.

В 2026 году прием заявлений в первый класс стартует 23 марта в 12:00. Подать документы в первую волну смогут родители детей по месту регистрации, а также семьи с льготным правом зачисления. Этот этап продлится до 30 июня включительно.

С 6 июля начнется прием заявлений для тех, кто не успел подать документы в первую волну или планирует записать ребенка в школу не по месту прописки. В ведомстве уточнили, что при уже оформленном переводе из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса повторно подавать заявление не нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.