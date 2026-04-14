В Подмосковье открыли школу студенческих отрядов

Первое занятие школы студенческих путинных отрядов «В глубине океана» прошло 11 апреля в Московской области. Проект готовит студентов колледжей и вузов к работе в рыбной промышленности и предполагает дальнейшее трудоустройство уже этим летом, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обучении участвуют студенты Мытищинского, Сергиево-Посадского, Щелковского и Электростальского колледжей, подмосковного колледжа «Энергия», а также Авиационного техникума имени В. А. Казакова и других учебных заведений региона.

Первое занятие стало вводным. Участники изучили основы профессиональной деятельности в рыбной отрасли, познакомились с требованиями ГОСТ, СанПиН и технических регламентов, нормами охраны труда и промышленной безопасности, а также с особенностями трудоустройства в составе студенческих отрядов.

«Обучение в рамках Школы путинных отрядов позволяет студентам получить конкретные профессиональные навыки, которые будут востребованы уже этим летом. Мы выстраиваем понятную траекторию: от обучения — к практике и трудоустройству», — подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Программа включает основы промысловой ихтиологии, технологии переработки рыбного сырья, требования к качеству продукции и работу с технологическим оборудованием. Значительная часть курса отведена практике, где студенты отработают ключевые производственные операции.

В феврале 2026 года организаторы заключили соглашение о сотрудничестве с рыбоперерабатывающим предприятием «Олива-Факел». По итогам обучения участники пройдут производственную практику и сдадут квалификационный экзамен. Этим летом более 150 студентов планируют трудоустроить на профильные предприятия в составе студенческих путинных отрядов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.