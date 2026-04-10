сегодня в 18:43

В Подмосковье открыли регистрацию на онлайн-олимпиаду «Поехали»

Жители Подмосковья до 26 апреля могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Поехали», посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина. К участию приглашаются все желающие независимо от возраста и уровня подготовки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Олимпиаду организовал образовательный центр «Сириус» совместно с Роскосмосом. Участникам предстоит выполнить семь нестандартных заданий по информатике, математике, физике, химии, астрономии и биологии.

Все участники получат именные сертификаты. Зарегистрироваться можно на сайте: https://siriusolymp.ru/poehali2026.

Кроме того, до 12 апреля на сайте образовательного центра размещен автобиографический рассказ Юрия Гагарина «Вижу Землю». Благодаря цифровым технологиям его можно услышать голосом самого космонавта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.