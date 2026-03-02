В Подмосковье открыли прием заявок на экоярмарку проектов 2026 г

Прием заявок на ежегодный конкурс ярмарки экологических проектов стартовал в Московской области 1 марта 2026 года. Участники представят реализованные инициативы и новые идеи в сфере охраны природы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс проходит в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы. Его цель — выявить и поддержать лучшие практики в сфере охраны окружающей среды. К участию приглашаются школьники, студенты, представители бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

«Ежегодно на конкурс поступает множество достойных инициатив, и наша главная задача — найти и поддержать их. Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании экологической культуры. Мы видим, как интерес со стороны молодежи и бизнеса растет, и уверены, что ярмарка станет площадкой, где рождаются реальные решения по сохранению природы Подмосковья», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В 2026 году предусмотрено пять номинаций: «Будущее экологии» для участников до 18 лет, «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство», «Цифровая трансформация в экологии», «Экотуризм» и «Здоровая среда».

Заявки принимаются с 1 марта по 26 апреля 2026 года. Отборочный этап пройдет с 4 по 17 мая, а финал — 5 июня 2026 года в формате ярмарки проектов. Участие бесплатное. Подробности и требования размещены на официальном сайте мероприятия, вопросы можно направлять в оргкомитет по электронной почте yarmarkapro.mo@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.