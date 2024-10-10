В Подмосковье открыли памятник великому лесоводу Тюрмеру

В мероприятии приняли участие: руководитель Рослесхоза Иван Советников, сотрудники департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, представители лесных ведомств Владимирской и Калужской областей.

«В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося лесовода-практика, лесничего Карла Францевича Тюрмера. Он стал известным благодаря своей работе по восстановлению лесов и внедрению передовых методов лесопользования. Его рукотворные леса, созданные в зоне смешанных лесов Центральной России, хорошо известны работникам лесной отрасли. Его идея состояла в том, чтобы лес, который вырубался - восстанавливался за счет новых посадок. Именно это и стало основой современного лесовосстановления. За годы своей работы Тюрмер посадил несколько тысяч гектаров леса. Лесные культуры, посаженные им, находятся в Московской, Владимирской и Калужской областях. И сегодня, на территории Порецкого участкового лесничества, где в 1871 году Карл Тюрмер посадил здесь лесные культуры, мы открыли памятник этому великому лесоводу», - отметил глава Рослесхоза Иван Советников.

В рамках мероприятия были осмотрены лесные культуры, созданные в 1871 году Карлом Тюрмером в Порецком имени К.Ф.Тюрмера участкового лесничества Московской области.

«Лес, посаженный Карлом Францевичем, занимает 475 гектаров. Сегодня возраст раритетных по продуктивности и породному составу лесных насаждений превысил 120-160 лет. Средняя высота деревьев – 45 метров, а диаметр стволов - более 60 сантиметров. А запасы древесины в лесу, посаженном Тюрмером, составляют рекордные 1200 кубометров с гектара. Этот рукотворный лес поистине считается памятником лесокультурного дела в России», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

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