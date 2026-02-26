В Подмосковье открыли набор на ИТ-курсы «Код будущего»

Дополнительный набор на бесплатные курсы «Код будущего» стартовал на портале госуслуг для школьников и студентов колледжей Подмосковья. Подать заявку на онлайн-программы по программированию и искусственному интеллекту могут учащиеся 8–11 классов и студенты ИТ-специальностей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявления принимаются в рамках дополнительного набора на онлайн-курсы по программированию и искусственному интеллекту. Программа рассчитана на школьников 8–11 классов, а также студентов колледжей и техникумов, которые обучаются по ИТ-специальностям.

Участники могут самостоятельно изучить материалы первого модуля, после чего продолжить обучение в группе со второго модуля. По итогам курса и успешной сдачи итогового испытания выпускники получают сертификат проекта «Код будущего». Слушателям дополнительного набора выдадут такой же сертификат, как и участникам основного этапа.

Подробная информация о программе и форма для подачи заявки размещены на портале госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.