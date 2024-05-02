В Подмосковье открыли фестиваль «Встреча поколений»

В парке Победы Наро-Фоминского округа открыли фестиваль «Встреча поколений». Участники военно-патриотических отрядов прошли торжественным маршем по главной аллее парка. Для зрителей была организована концертная программа, спортивные игры, мастер-классы, сообщается на сайте администрации горокруга.

На фестивале был организован благотворительный сбор для участников СВО и жителей Донбасса.

Инициаторами проведения выступили активисты молодежного комплексного центра.

Парадный марш военно-патриотических отрядов разных учебных заведений города дал старт мероприятию: «коробки» школ, Наро-Фоминского техникума и колледжа Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) прошли, отдавая честь ветеранам Вооруженных сил.

В течение нескольких часов молодежь и люди старшего поколения проводили время вместе: пели, принимали участие в танцевальном мастер-классе, «сражались» на игровом поле настольных игр, прошли все задания квеста.

«Самая главная ценность этого мероприятия в общении между людьми разного поколения. Причем, общение в активных форматах — игры, танцы. Для каждого участника этот фестиваль стал приятным открытием: все вместе проводили время, дружно и весело!» — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.