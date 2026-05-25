В Подмосковье открыли более 2 тыс математических классов

Более двух тысяч математических классов начали работать в 742 школах Подмосковья в этом учебном году. В них обучаются около 50 тысяч детей с 1 по 10 классы, сообщила вице-губернатор Людмила Болатаева, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Математические классы стали самым масштабным проектом по повышению качества математического образования в России. В них занимаются ученики первых, вторых, пятых, седьмых, восьмых и десятых классов. Школьники углубленно изучают предмет, посещают кружки по олимпиадной математике и профориентационные мероприятия, участвуют в турнирах.

«В конце учебного года — о важных итогах одного из ключевых образовательных проектов в Подмосковье. В этом учебном году матклассы охватили 50 тысяч школьников. Ребята углубленно изучали предмет, посещали кружки по олимпиадной математике и профориентационные мероприятия, а также участвовали в турнирах. В новом учебном году проект будет расширен и охватит еще больше школ и учеников», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Усиление математической подготовки отвечает запросу школьников на углубленное изучение предмета. В этом году профильную математику на ЕГЭ сдавали более 21 тысячи выпускников — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Во Всероссийской олимпиаде школьников по математике приняли участие свыше 348 тысяч человек, что на 20% превышает показатель прошлого года.

«Учеба в математическом классе — это одновременно интересно и полезно. Мы решаем более сложные задачи, в том числе олимпиадные и по финансовой грамотности. Математика помогает развивать мышление, внимательность и дисциплину, а также делать шаг к будущей профессии инженера», — поделился ученик 7 класса гимназии № 17 в Королеве Иван Черноморов.

Для методической поддержки проекта в регионе создан центр «Вектор» на базе Технолицея имени Долгих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.