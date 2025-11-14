В Подмосковье открыли 6 агротехнологических классов в рамках проекта «Кадры в АПК»

Московская область реализует цели федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В 2025 году на базе общеобразовательных учреждений региона открыли 6 агротехнологических классов. Программа включает углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Отрасль активно цифровизируется — уже сейчас в Московской области применяются „умные“ технологии и роботизация производств. Обучение направлено на раннюю профориентацию школьников и формирование кадрового потенциала для агропрома. Работу проводим при поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также высших и средних профессиональных учебных заведений. Сегодня в Подмосковье действуют агроклассы для учеников 7, 8, 10 и 11-х классов по направлениям „Агротехнологии“, „Агроинженерия“, „Биотехнологии и пищевое производство“. К 2026 году планируем открыть 8 таких классов, а к 2027 — 30», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сотрудничает с Министерством образования региона. Так, 2 агрокласса появились в «Дединовской школе-интернате среднего общего образования» в Луховицах, где 25 учеников 7 и 10-х классов изучают направление «Агротехнологии». Партнерами выступают Рязанский государственный агротехнологический университет, Луховицкий аграрно-промышленный техникум и предприятие «СПК имени Ленина». Агрокласс также открыт в Емельяновской школе в Коломне при поддержке Рязанского государственного агротехнологического университета, Коломенского аграрного колледжа им. Н. Т. Козлова и АО «Предприятие „Емельяновка“. Здесь 22 семиклассника осваивают агротехнологии.

В школе «Планета детства» в Клину при поддержке «Агрофирмы „Бунятино“ и РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева открыты 2 агрокласса. 31 восьмиклассник изучает профиль „Биотехнологии и пищевое производство“, а 12 десятиклассников — „Агроинженерию“. В Подольске, в школе им. Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова, 21 одиннадцатиклассник готовится по направлению „Биотехнологии и пищевое производство“. Партнерами стали Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания „Эйч энд Эн“.

Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров, которым предоставляется государственная поддержка. В частности, компании могут возместить до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение оборудованием школ, на базе которых создаются агроклассы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.