В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу приемных родителей

Теперь жители Подмосковья, которые хотят взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут записаться на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуг в сфере опеки в электронный формат — важный шаг, который позволяет значительно упростить решение важных вопросов, связанных с опекунством. Цифровизация помогает ускорить оформление необходимых документов, тем самым экономя время и силы, которые можно направить на заботу о близких», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку в Подмосковье, нужно быть совершеннолетним и отвечать ряду требований, например, быть дееспособными, не иметь судимости за тяжкие преступления, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка. Кроме того, кандидаты должны пройти подготовительные курсы.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Чтобы ею воспользоваться, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.