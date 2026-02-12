В Подмосковье откроются новые площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

Четыре образовательные организации Московской области получили право открыть очные площадки ТехноГТО в 2026 году, где участники смогут сдавать нормативы технологической грамотности и получать золотые значки, дающие дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, сообщает пресс-служба организаторов.

В 2026 году в Московской области начнут работу четыре новые очные площадки ТехноГТО. Такое право получили детский технопарк «Кванториум» в Балашихе, СОШ №4 в Орехово-Зуево, Центр дополнительного образования для детей в Электростали и Новая Черноголовская школа. Перед запуском площадок образовательным организациям рекомендовано провести презентации и мастер-классы для привлечения участников.

ТехноГТО — часть Национальной технологической олимпиады, реализуемой Кружковым движением НТИ и Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ. Участники, успешно сдавшие нормативы, получают золотые значки, которые дают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Заместитель генерального директора Президентской платформы Оксана Ачкасова отметила, что проект объединяет талантливых школьников, интересующихся инженерией и IT. Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов добавил, что благодаря новым площадкам еще больше школьников смогут подтвердить свои знания на практике и получить высшие награды ТехноГТО.

Комплекс ТехноГТО включает 13 нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, цифровой навигации и другим направлениям. Весенняя сессия сдачи нормативов стартует в марте 2026 года.

