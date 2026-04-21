В Подмосковье откроют пять лесных лабораторий для школьников

Пять «Лесных лабораторий» под открытым небом создают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Образовательные площадки появятся в нескольких округах, а первые занятия пройдут уже этим летом, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Комитет лесного хозяйства Московской области совместно с администрациями муниципалитетов приступил к созданию новых образовательных пространств в рамках трансформации школьных лесничеств. «Лесные лаборатории» предназначены для проведения уроков, экскурсий и практических занятий со школьниками.

Площадки смогут использовать педагоги и наставники школьных лесничеств, а также другие школьные объединения региона. Здесь планируют проводить уроки биологии, географии, окружающего мира и экологии, а также тематические «лесные дни» в летних лагерях.

«Мы хотим, чтобы в практику вошло понимание, лес – не декорация, а полноценный образовательный полигон, где каждый учитель может стать „лесным педагогом“», — подчеркнул председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Пять пилотных площадок определены в Можайском, Дмитровском муниципальных округах, а также в Солнечногорском, Орехово-Зуевском и Шатурском городских округах. Их оборудуют необходимыми инструментами и маршрутами. Ожидается, что первые занятия пройдут уже летом в рамках пришкольных лагерей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.