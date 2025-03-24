В Подмосковье откроют 4 площадки для сдачи нормативов «ТехноГТО» на золотые значки

Четыре очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности «ТехноГТО» на золотые значки откроются весной 2025 года в Московской области. Регион стал одним из победителей конкурсного отбора на создание площадок. Комплекс «ТехноГТО» является частью национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и «Движением Первых» при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь. Об этом сообщает пресс-служба

По итогам первого отбора, проведенного проектным офисом «ТехноГТО», очные площадки будут открыты в физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, средней общеобразовательной школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов в Чехове, учебно-производственном центре «Унитех» в Химках и Песковской средней общеобразовательной школе в Коломне. На этих площадках можно будет сдать ТехноГТО по всем десяти существующим нормативам технологической грамотности — кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим — и получить уникальные золотые значки. Полный список площадок опубликован на сайте проекта.

«Запуск очных площадок для сдачи нормативов — важный шаг для развития и масштабирования ТехноГТО. Планируется, что в дальнейшем отбор будет проводиться постоянно, а значит — скоро такие площадки появятся во всех регионах России, предоставляя каждому жителю нашей страны возможность проверить свою технологическую грамотность. Хочу отметить, что выпускникам-участникам ТехноГТО президентская платформа дарит возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить свои шансы на успешное поступление в выбранный вуз», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Площадки будут проводить сдачу очных нормативов не менее двух раз в год, они назначат координатора площадки и экзаменаторов, а проектный офис ТехноГТО, в свою очередь, проведет инструктаж, предоставит необходимые задания и материалы, будет оказывать круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.

«На сегодняшний день участники техноГТО сдали уже 60 000 нормативов по кибербезопасности, электронике, технологиям связи, применению беспилотников и другим направлениям. Около тысячи человек получили серебряные значки и скоро смогут сдать нормативы на золото. Уже в этом году ряд университетов внесли золотой значок ТехноГТО в свои правила приема и будут начислять абитуриентам за это достижение дополнительные баллы к ЕГЭ. И мы ведем работу над расширением списка таких университетов», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Участник допускается к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности — все они доступны на сайте technogto.kruzhok.org. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива. За успешную сдачу нормативов «ТехноГТО» школьники также зарабатывают баллы Всероссийского конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» — его победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении в российские вузы.

Комплекс «ТехноГТО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Разработаны и запущены десять нормативов: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.