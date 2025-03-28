В Подмосковье от бешенства привили около 20 тыс животных в этом году

Начиная с января этого года специалисты государственных ветеринарных клиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе отечественным препаратом «Рабикан» 19,8 тыс. домашних животных — более 11,8 тыс. собак и около 8 тыс. кошек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Производством данной вакцины занимается ФКП «Щелковский биокомбинат» из Лосино-Петровского округа.

На базе госветстанций ветеринарные врачи помогают и с подбором комплексной вакцины, которая подходит конкретному питомцу, опираясь на его особенности — порода, возраст, вес, наличие хронических заболеваний и другие параметры.

Она позволит защитить его и от других заболеваний, такие как панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции, а также другие заболевания.

Для записи на консультацию необходимо обратиться по номеру единого колл-центра в сфере ветеринарии 8 (495) 668-01-25 или выбрать удобное время на региональном портале государственных услуг Московской области.

Ранее сообщалось о начале первого этапа по профилактике бешенства диких животных путем раскладки оральной вакцины. На территории Подмосковья планируется разложить свыше 468 тыс. доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тыс. доз посредством малой авиации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.