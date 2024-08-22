В Подмосковье особое внимание уделяют капремонту школ — губернатор
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В Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По президентской программе мы максимум делали 60 капитальных ремонтов школ, потому что мы все радуемся за соседей, директоров и учителей, которые приходят в новую школу, но тогда, когда школа 1970-го, а бывает, что и еще раньше, как в Дубне, 1937 года постройки — все-таки ремонт напрашивается», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.
Поэтому в Подмосковье и дальше продолжат капитально ремонтировать школы, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.