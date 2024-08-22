«По президентской программе мы максимум делали 60 капитальных ремонтов школ, потому что мы все радуемся за соседей, директоров и учителей, которые приходят в новую школу, но тогда, когда школа 1970-го, а бывает, что и еще раньше, как в Дубне, 1937 года постройки — все-таки ремонт напрашивается», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.

Поэтому в Подмосковье и дальше продолжат капитально ремонтировать школы, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.