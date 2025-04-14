В Подмосковье осмотрели места прилегания полос отвода МЖД к лесным массивам

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» совместно с представителями РЖД провели осмотр мест прилегания полос отвода Московской железной дороги к лесным массивам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

С целью снижения пожарной опасности полосы отвода необходимо содержать очищенными от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

«Осмотрено около 13 км полос отвода на территории Шараповского, 3,5 км на территории Шатовского и около 1,5 км на территории Ступинского участковых лесничеств. Составлены акты и обозначены места, где имеется возможность проведения противопожарных мероприятий (опашки), а также определены места под складирование порубочных остатков для проведения их дальнейшей утилизации», — сказал начальник отдела организации лесной охраны филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Олег Мыльников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.