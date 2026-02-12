В Подмосковье оштрафовали нарушителей за сброс отходов на 660 тысяч рублей

С 1 февраля в Московской области выявили 78 случаев незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов возле контейнерных площадок. По итогам проверок вынесено 63 постановления о штрафах на общую сумму 660 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжается борьба с нарушителями, которые оставляют строительные и другие отходы рядом с контейнерными площадками. С 1 февраля зафиксировано 78 случаев незаконного сброса мусора, в том числе строительных и крупногабаритных отходов.

По результатам проверок вынесено 63 постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 660 тысяч рублей.

Для выявления нарушителей используются камеры системы «Безопасный регион», установленные возле контейнерных площадок. Оборудование работает в автоматическом режиме, фиксируя государственные номера автомобилей. После этого владельцам транспортных средств направляются штрафы по упрощенной системе.

Нарушения зафиксированы в городских округах Чехов (деревня Лешино), Жуковский (улица Чапаева), Домодедово (микрорайон Востряково, Рождественская улица), Можайск (улица Воинов-Интернационалистов) и Истра (деревня Подпорино).

Размер штрафа за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте составляет до 70 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.