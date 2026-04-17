В Подмосковье оштрафовали 142 владельцев собак без регистрации

В Московской области за первые три месяца 2026 года 142 владельца собак получили штрафы за отсутствие обязательной регистрации питомцев, еще 63 человека — предупреждения. Проверки проводят государственные ветеринарные инспекторы с помощью сканеров микрочипов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, эта мера помогает быстрее возвращать потерявшихся животных и снижать численность безнадзорных собак. Инспекторы проводят плановые проверки в общественных местах и с помощью специальных сканеров проверяют наличие микрочипа. С начала года вынесено 142 административных постановления на сумму 121 тысяча рублей, еще 63 владельца получили предупреждения.

В министерстве подчеркнули, что основная цель работы — информирование жителей, а не штрафы. Микрочип содержит уникальный код, который вносится в единый региональный реестр вместе с данными о владельце. Если животное потеряется, достаточно доставить его в государственную ветеринарную клинику, где специалисты считают информацию и свяжутся с хозяином.

Обязательная регистрация действует в Подмосковье с сентября 2023 года, а с марта 2025 года введена административная ответственность за ее отсутствие. Для граждан предусмотрен штраф от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей. Поставить на учет необходимо всех собак, включая щенков, в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста или с момента приобретения.

Сейчас в регионе зарегистрировано более 52 тысяч домашних животных. Подать заявление можно онлайн через портал региональных госуслуг при наличии микрочипа. Также регистрация проводится бесплатно в государственных ветучреждениях, оплачивается только установка чипа. В теплое время года ветеринары выезжают в населенные пункты, включая отдаленные села и СНТ, а с мая будут дежурить в парках. Адреса и график мобильных пунктов публикуются на портале «МоЙ АПК» и обновляются ежемесячно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.