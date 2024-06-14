В Подмосковье организуют горячую линию по вопросам противодействия коррупции

17 июня 2024 года сотрудники отдела собственной безопасности ГУФССП по Московской области проведут горячую линию. Свое обращение можно оставить, позвонив по номеру 8 (498) 569-08-70, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон горячей линии: 8 (498) 568-98-30 (доб.1227). Вопросы и обращения по данному номеру будут приниматься в этот день с 10:00 до 17:00.

Также на постоянной основе в ГУФССП России по Московской области действует телефон доверия. Этот канал связи создан с целью оперативного реагирования и предотвращения возможных фактов противоправных действий. Жители Московской области могут сообщить о фактах проявления коррупции в круглосуточном режиме, включая выходные дни. Конфиденциальность каждого обращения гарантируется. Свое обращение можно оставить, позвонив по номеру 8 (498) 569-08-70 или направить информацию по адресу электронной почты osb@r50.fssp.gov.ru.

По телефону доверия граждане могут сообщить: о готовящемся, совершенном или совершаемом преступлении коррупционной направленности; о конфликте интересов на службе; о фактах несоблюдения должностными лицами службы запретов и ограничений.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Любой, кто преступит закон, должен понимать и помнить, что будет нести соответствующее наказание за свое деяние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.