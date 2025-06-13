В Подмосковье организовали организовала масштабное празднование Дня России

В честь Дня России в Подмосковье повели мероприятия — концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Московской области с Днём России. Он отметил, что этот день отзывается в наших сердцах гордостью за прекрасную и горячо любимую страну, а мы восхищаемся её бескрайними просторами и вспоминаем её богатую историю.

«Сила и слава нашего государства — в людях, которые в нём жили, живут и будут жить. Россия — это наши предки, которые защитили её в самых тяжёлых испытаниях. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с особым трепетом вспоминаем наших дедов и прадедов, которые победили фашизм и подарили нам право на жизнь. Россия — это наши родители, которые передали нам в наследство веру в добро и справедливость. Россия — это наши воины, учёные, рабочие, врачи, учителя — каждый, кто сегодня своим трудом прославляет страну. И это наши дети и внуки, которым мы завещаем жить на родной земле достойно, любить и беречь её. Пусть культура, глубокие традиции и единство нашего многонационального народа всегда служат неиссякаемым потенциалом для России. Желаю всем нам мира, благополучия и успехов! Только побед и процветания нашей державе!», — сказал Брынцалов.

Московская область отмечает 12 июня народными гуляниями и патриотическими акциями: концертами, флешмобами, фестивалями, авто-, вело- и мотопробегами, спортивными соревнованиями и викторинами.

ак, в Балашихе, Наро-Фоминском, Краснознаменске, Луховицах, Люберцах, Ступино, Шаховской прошли автопробеги, участие в которых принял партийный актив.

В Дубне и Подольске были организованы велопробеги, а в Люберцах, Егорьевске, Орехово-Зуево и Черноголовке жители округов совместно с единороссами приняли участие в массовых забегах. В День России сразу несколько муниципалитетов организовали отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Например, в Коломне активисты партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии Единой России», а также неравнодушные граждане собрали значительную партию гуманитарной помощи, которая включала в себя не только необходимые продукты питания и предметы первой необходимости, но и символику, отражающую дух единства и патриотизма. Важно отметить, что в эту партию вошли национальные элементы — флаги, праздничные ленточки и открытки с тёплыми словами поддержки, которые были написаны жителями города.

Отправка гуманитарных грузов также прошла в этот день из Богородского, Власихи, Воскресенска, Клина, Котельников, Лыткарино, Мытищ, Одинцова, Пушкинского, Реутова и Серпухова. А в Можайске чемпионка мира в этот день провела зарядку. Депутат Совета депутатов муниципального округа, член фракции «Единая Россия», а также заслуженный мастер спорта, победительница чемпионатов мира, Европы и РФ, чемпионка мира по самбо Карина Черевань вместе со сторонниками, МГЕР и волонтерами в парке Ривьера в рамках марафона «Сила России» и проекта «Молодежь за ЗОЖ» провела спортивное мероприятие «Зарядка со звездой».

«Ежедневная утренняя зарядка, принесёт немало пользы для здоровья и, особенно, если она будет выполняться на свежем воздухе. Это хорошая закалка для организма, повышающая иммунитет. Спорт — это не только рекорды, это, прежде всего, стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения», — отметила Карина Черевань.

После зарядки и пробежки чемпионка ответила на вопросы ребят, поздравила с Днем России, а те в свою очередь пожелали ей спортивных успехов.

Партийцы Солнечногорска организовали и провели масштабный флешмоб. В рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений», члены и сторонники солнечногорского отделения партии «Единая Россия» организовали и провели флешмоб «Я люблю Россию», собрав более ста пятидесяти человек на стадионе «Металлург».

«Флешмоб позволил всем участникам не только продемонстрировать свою любовь к Родине, но и стал хорошей возможностью создать уникальную атмосферу единства и взаимопонимания среди разных поколений наших жителей. Подобные инициативы помогают объединению общества и повышению уровня патриотизма. Участники флешмоба, от мала до велика, продемонстрировали, что они гордятся своей страной», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Ольга Гончар.

В Химках активисты партии провели патриотический квест для ребят округа в памятную дату. Исторический квест «Россия: от севера до юга» прошел в музейном комплексе «Артишок» в рамках партийного проекта «Историческая память». Сотрудники музея провели для гостей экскурсию по экспозиции, посвященной городам-героям, достижениям и природным богатствам нашей страны. А после ребята отвечали на вопросы викторины и разгадывали тематические головоломки.

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, напоминая о великой истории и культуре нашей страны. Особенно важно, чтобы молодое поколение понимало ценность этого наследия. Сегодняшний квест — это не просто игра, а возможность для детей почувствовать себя частью большой и сильной страны, узнать о подвигах наших предков и современных героев», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Целый ряд праздничных событий прошли и в Истре, но центральным событием празднования стало создание живого триколора. Члены «Единой России», молодогвардейцы и сторонники приняли участие в создании 15-метровой растяжки в цветах российского флага.

«Мы специально выбрали такой интерактивный формат, чтобы каждый мог буквально прикоснуться к символам страны. Это не просто мероприятие — это живой диалог, который объединяет поколения. Сегодня мы все стали частью чего-то большего!» — сказал Александр Поликарпов, исполнительный секретарь Истринского местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятия в муниципалитетах Подмосковья будут проходить до конца дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.