В Подмосковье опубликовано более 60 закупок за неделею

С 25 ноября по 29 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликована 61 закупка, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» объявлено 22 закупки на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов.

Также продолжается реализация программы «Экология и окружающая среда», в рамках которой планируется капремонт плотин в Домодедове, Луховицах, Раменском, Одинцове.

В рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» ищут подрядчиков для поведения работ по капремонту зданий социальных учреждений: комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» в г. Химки, спального корпуса семейного центра «Дмитровский» в Дмитрове и корпуса пансионата «Ногинский» в Ногинске.

Объявлен конкурс на строительство детской поликлиники в городском округе Дубна в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», а также конкурс на завершение работ по строительству детского сада в Щелкове.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.