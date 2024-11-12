В Подмосковье опубликована 41 закупка за неделю

С 5 ноября по 8 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликована 41 закупка, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Дмитровский, Власиха, Лосино-Петровский; по строительству котельной в Богородском г. о.; по реконструкции девяти котельных в г. о. Лотошино, по реконструкции двух ЦТП в Ленинском г. о.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Люберцы планируется строительство образовательного комплекса, в составе которого будет школа на 1 500 мест и детский сад на 200 мест.

В городском округе Шаховская ищут подрядчика для капремонта здания спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК».

Также планируется реконструкция автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск Московской области

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.