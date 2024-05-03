В Подмосковье опубликован рейтинг ветеринарных станций

Более 7 500 отзывов оставили жители Подмосковья после посещения ветеринарных станций региона на Яндексе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«На основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам жителей, большая часть учреждений Госветслужбы превышает 4,9 балла. Для нас это признание отличной работы и высокого уровня обслуживания клиентов. 17 учреждений были отмечены Яндексом как лучшее место», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Повысили свой рейтинг 6 ветеринарных учреждений региона, среди них: Краснознаменская УВЛ (г. Краснознаменск, просп. Мира, д. 13); Люберецкая СББЖ (г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 46); Егорьевская СББЖ (г. Егорьевск, Коломенское шоссе, д. 9); Коломенская УВЛ (г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28); Ожерельевское отделение Каширской СБЖЖ (г.о Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18); Климовское отделение Подольской УВЛ ВС по г. о. Домодедово и Подольск (г. Климовск, ул. Советская, д. 7).

По всем интересующим вопросам можно обращаться ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.