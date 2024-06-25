В Подмосковье опубликовали 44 закупки за прошедшую неделю

С 14 по 21 июня 2024 в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 44 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В разных районах городского округа Зарайск продолжается масштабная реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в Наро-Фоминском г. о. и г. о. Солнечногорск — реконструкции котельных, а в Одинцовском г. о. строительство БМК на 5 МВт.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» будет произведен капремонт образовательных учреждений еще в нескольких округах Подмосковья: Щелково, Люберцы, Подольск, Серпухов, Шатура, Пушкинский и Наро-Фоминский г. о., а в г. о. Долгопрудный построят детский сад.

Продолжается определение подрядчиков на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.